Erwin "Jimmy" Hoffer wird ein Violetter

Stürmer unterschrieb in zweiter belgischer Liga bei Beerschot Wilrijk

Antwerpen – Fußball-Stürmer Erwin Hoffer hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 30-jährige Niederösterreicher unterschrieb beim aktuellen belgischen Zweitliga-Tabellenführer KFCO Beerschot Wilrijk einen Vertrag über zwei Jahre. Das gab der Club aus Antwerpen am Montagabend auf seiner Webseite bekannt. Hoffer war seit dem Abstieg des Karlsruher SC in die dritte Liga in Deutschland vereinslos gewesen. (APA; 11.9.2017)