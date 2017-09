Ried fügt Neustadt zweite Saisonniederlage zu

Innviertler nach 3:0-Auswärtssieg nur noch fünf Punkte hinter Spitzenreiter

Wiener Neustadt – Die SV Ried ist mit einem Auswärtssieg bei Tabellenführer Wiener Neustadt in das zweite Viertel der Fußball-Erste-Liga gestartet. Die Oberösterreicher fügten dem Team von Roman Mählich mit dem 3:0 (1:0) am Montag die erst zweite Saisonniederlage zu. Die Rieder rückten damit bis auf fünf Punkte an den Spitzenreiter heran und zumindest bis Dienstag auf Tabellenrang drei vor.

Clemens Walch brachte die Gäste bei seinem Comeback in der Rieder Startformation nach Assist von Manuel Kerhe nach einer Viertelstunde in Führung. Nur fünf Minuten später entschied Schiedsrichter Gerhard Grobelnik nach einem leichten Körperkontakt zwischen Marcos und Hamdi Salihi auf Elfmeter für die Niederösterreicher. Der achtfache Saisontorschütze trat selbst an, scheiterte jedoch an Ried-Kapitän Thomas Gebauer.

Nach der Pause gelang den Gästen etwas glücklich die schnelle Vorentscheidung. Ex-Rieder Alberto Prada lenkte eine Hereingabe von Ilkay Durmus vor dem bereitstehenden Fröschl ins eigene Tor ab (50.). Der eingewechselte Seifedin Chabbi besorgte in der 73. Minute den 3:0-Endstand. Die Neustädter erhielten damit nach dem gleichen Resultat gegen Innsbruck vor zwei Runden zwei Drittel ihrer neun Gegentore in ihren beiden Niederlagen.

Dennoch bleibt Wiener Neustadt mit 22 Zählern auf jeden Fall auch nach dieser Runde an der Tabellenspitze, läuft jedoch Gefahr, dass Hartberg bei einem Sieg gegen Wattens (Dienstag) bis auf einen Punkt heran rückt. (APA; 11.9.2017)

SC Wr. Neustadt – SV Ried 0:3 (0:1)

Tore: Walch (15.), Prada (50./Eigentor), Chabbi (73.). Anm. Salihi (Wr. Neustadt) vergab einen Elfmeter (21.)