15.000 Abonnements wurden für die Gruppenphase der Europa League verkauft

Wien – Die Wiener Austria bietet für den Auftaktschlager in der Fußball-Europa-League gegen den AC Milan auch Einzeltickets an. Dies gaben die "Veilchen" am Montag bekannt. Erhältlich sind die Karten für das Spiel am Donnerstag (19.00 Uhr) ab Dienstag 14.00 Uhr. Zudem besteht weiter die Möglichkeit, Abos für alle drei Heimspiele zu erwerben. 15.000 Fans haben laut Verein davon bereits Gebrauch gemacht. (APA; 11.9.2017)