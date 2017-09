Schweizer Bühler-Gruppe kauft Waffelmaschinenbauer Haas

Kaufvertrag in der Vorwoche unterzeichnet

Leobendorf – Haas, Hersteller von Produktionsanlagen für Waffeln, Kekse und Süßwaren mit Sitz in Leobendorf/NÖ, wird Teil des Schweizer Maschinenbauers Bühler. Der entsprechende Kaufvertrag wurde vergangene Woche in Wien unterzeichnet. Über die Details ist laut Aussendung vom Montag Stillschweigen vereinbart worden.

Mit dieser strategischen Akquisition komplettiere Bühler sein Produktportfolio im Bereich Consumer Foods, Haas erhalte Zugang zu den Ressourcen des weltweiten Bühler-Verbunds, vor allem der rund 100 Servicestationen und des Innovations-Netzwerks. "Gemeinsam können wir für unsere Kunden bedeutende Mehrwerte entwickeln und den Haas-Mitarbeitenden zusätzliche Perspektiven eröffnen", wurde Bühler-CEO Stefan Scheiber zitiert.

Das Familienunternehmen Haas wurde vor mehr als 100 Jahren in Wien als Schlosserei gegründet, begann Mitte des Jahrhunderts mit der Produktion von Waffelmaschinen und entwickelte sich der Aussendung zufolge zum führenden Hersteller in diesem Bereich. Mit dem jetzt erfolgten Transfer wollen die Alteigentümer langfristig die erfolgreiche Weiterführung des Geschäfts sicherstellen. "Die aktuellen Markt- und Technologie-Trends, die an Wirkung und Geschwindigkeit weiter zunehmen werden, haben uns zu diesem Schritt veranlasst", sagte Johann Haas, Aufsichtsrat von Haas. Bühler sei führend bei der Verarbeitung von Getreide, Reis, Schokolade, Kaffee und anderen Rohstoffen sowie Anbieter von Druckguss- und Beschichtungstechnologien für die Automobil-, Optik- und Druckfarbenindustrie.

Die Übernahme sei vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Das Closing der Transaktion ist für Jahresende geplant. Germar Wacker, zuletzt bei Bombardier, wurde mit 5. September CEO bei Haas. (APA, 11.9.2017)