Russischer Einfluss: Wie Fake-Accounts in die US-Wahl eingriffen

Reportage der "New York Times" wirft Licht auf die Mechanik von Manipulationskampagnen

In zwei Monaten jährt sich die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Während seine Regierung mit kontroversen Gesetzesinitiativen und Erlässen sowie internen Streitigkeiten regelmäßig die Öffentlichkeit beschäftigt, bleibt auch der Wahlkampf selbst weiterhin präsent.

Der Grund sind Trumps Verbindungen nach Russland und der erhärtete Verdacht, dass Russland in den Kampf um die Nachfolge Barack Obamas eingegriffen hat. Die New York Times und das Sicherheitsunternehmen FireEye werfen in einer Reportage nun Licht auf die Instrumente, die dabei zum Einsatz kamen.

Fake-Accounts verbreiten Leaks weiter

Es beginnt dabei im Juni 2016 mit einem Facebooknutzer namens Melvin Redick aus Pennsylvania. Seiner ist einer der ersten Accounts, die einen Link zur damals erst wenige Tage alten Webseite "DCLeaks" verbreiteten. Dort waren E-Mails von demokratischen Politikern abrufbar, zu denen sich Unbekannte Zugriff verschafft hatten. Der Beginn einer ganzen Serie von Leaks, die primär dem republikanischen Kandidaten Trump halfen und seiner demokratischen Gegnerin Hillary Clinton schadeten.

Doch in den Telefonbüchern von Pennsylvania ist kein Melvin Redick zu finden. Die Fotos auf seinem echt wirkenden Facebook-Konto stammen vom Account eines brasilianischen Users. Die von ihm angegebene Schulen und Universität wissen nichts von ihm.

Facebook vermutet Verbindungen zum Kreml

Der erfundene Facebooknutzer ist nur einer von vielen Fake-Konten, die auftauchen sollten. Auch zahlreiche andere wurden auf dem sozialen Netzwerk, als auch auf Twitter entdeckt. Sie verbreiteten Falschinformationen, Leaks und Anti-Clinton-Botschaften. Facebook sperrte hunderte Accounts, die sie einer russischen Firma zuordneten, welche Verbindungen zum Kreml haben soll.

Viele der ferngesteuerten Nachrichten erzeugten kein großes Echo. Wenngleich sich schwer sagen lässt, wie stark die Auswirkung auf die öffentliche Meinung war, so halfen sie doch dabei "das Feuer des Zorns und Misstrauens in einem polarisierten Land zu schüren", formuliert es die "Times".

Soziale Medien als Waffe

Die Reportage geht auch darauf ein, wie die in den USA erfundenen Plattformen unfreiwillig zu einer Waffe gemacht wurden, wie die gefälschten Accounts auf Facebook operierten und wie die Bot-Armeen auf Twitter funktionierten. Die schiere Menge an Nutzern, alleine bei Facebook sind es bald zwei Milliarden – erschwert proaktives Vorgehen. Fake-Accounts werden oft erst gelöscht, wenn genug andere Nutzer sie melden.

Man gelobt freilich Besserung, um "die Integrität des zivilgesellschaftlichen Diskurses" zu wahren. Auch Twitter, das von einem ehemaligen FBI-Agenten scharf für seine Untätigkeit kritisiert wird, verspricht, nachzurüsten.

Verwaschene Grenzen

Die Unterscheidung zwischen automatischer, bezahlter und tatsächlicher Meinung ist auf solchen Netzwerken oft schwer. So erreichte die "Times" etwa verschiedene Twitter-User, die angaben, dass sie auf Twitter lediglich ihre eigene Meinung kundtaten und Verbindungen zum Kreml verneinten.

Während die Aufarbeitung des Wahlkampfes weiter im Gange ist, geht auch der Informationskrieg weiter. Egal ob Angriffe im syrischen Bürgerkrieg, die Situation in der Ostukraine oder andere prominente, politische Themen – neben staatlich gelenkten Medien wie Sputnik News und RT kann sich der Kreml auf die Unterstützung von Bots und von Nutzern verlassen, die, egal ob aus authentischer Überzeugung oder nicht, für ihn in die Meinungsschlacht ziehen. (red, 11.09.2017)