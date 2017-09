SPÖ-Niederösterreich: Schnabl folgt als Landesrat auf Androsch

Einstimmiger Beschluss im Landesparteivorstand – Wechsel geht am 21. September über die Bühne

St. Pölten – Im Regierungsteam der SPÖ Niederösterreich kommt es zur erwarteten Personalrochade: Landesparteichef Franz Schnabl beerbt Maurice Androsch, der als Nummer zwei auf der Landesliste der Sozialdemokraten für die Nationalratswahl ins Parlament nach Wien wechseln wird. Der Beschluss ist am Montag im Landesparteivorstand in St. Pölten einstimmig gefallen.

Schnabl wird demnach Landesrat. Er will auch die Ressorts – Gesundheit, Soziale Verwaltung und Asyl – von Androsch übernehmen. Einzige Ausnahme werde das Rettungswesen sein, das er – weil auch ASBÖ-Präsident – an seine Parteikollegin Karin Renner, die Landeshauptfrau-Stellvertreterin mit den Zuständigkeiten Konsumentenschutz und Kommunale Verwaltung bleibt, abtreten will. Der Wechsel im Regierungsteam der SPÖ NÖ soll in der ersten Herbstsitzung des Landtags am 21. September vollzogen werden. (APA, 11.9.2017)