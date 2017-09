TV- und Radiotipps für Dienstag, 12. September

Russlandwahl, Medienquartett, The Town, Terrorjagd im Netz, Universum, Erlesen und Willkommen Österreich mit Artur Worseg und zwei speziellen OP-Patienten

19.40 REPORTAGE



Re: Russlanddeutsche vor der Wahl. Im Fadenkreuz der Propaganda? Hackerangriffe auf Politiker, Fake-News in sozialen Netzwerken. Experten vermuten dahinter Putins Strategie, westliche Gesellschaften zu destabilisieren. Zwischen den Fronten: rund vier Millionen russlanddeutsche Aussiedler, die sich ihrer alten Heimat oft noch stark verbunden fühlen. Bis 20.15, Arte

20.15 BANKRÄUBER

The Town – Stadt ohne Gnade (USA 2010, Ben Affleck) Die Bankräuber Doug (Ben Affleck) und James (Jeremy Renner) wuchsen zusammen in Charlestown auf, einem berüchtigten Viertel von Boston. Bei einem ihrer Überfälle nehmen die beiden Freunde die Filialleiterin Claire (Rebecca Hall) als Geisel, die sie kurz darauf freilassen. Doug trifft sich daraufhin mit Claire und verliebt sich in sie. Er will aufhören mit den Raubzügen – doch das ist schwieriger als gedacht. Währenddessen ist FBI-Agent Adam Frawley (Jon Hamm) der Bande auf den Fersen. Bis 22.35, ATV 2

20.15 REPORTAGE

Terrorjagd im Netz Warum haben die Nachrichtendienste mit ihrer Massenüberwachung bei den Terroranschlägen versagt? Einblicke in die Welt der Terror-Analyse und Terror-Bekämpfung – von Wien über Berlin, London, Paris und Brüssel bis nach Washington DC. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum:_Grand Canyon – Das Erbe des roten Flusses (5/8) Bis zu 1.600 Meter tief hat sich der Colorado-Fluss in Arizona über Jahrmillionen ins Gestein gegraben und eine Schlucht erschaffen, die an ihrer breitesten Stelle fast 30 Kilometer misst: Kaum ein anderes Naturwunder der USA beeindruckt Jahr für Jahr so viele Touristen wie der Grand Canyon. Bis 21.05, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrowsky: Autor und Freibildungsexperte André Stern, Schuldirektorin Andrea Walach und Philosoph Konrad Paul Liessmann. Bis 21.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report: Wahl 17 Themen: 1) Ulrike Lunacek (Die Grünen) und Matthias Strolz (Neos) beschreiben politischen Ziele. 2) Dreikampf um den ersten Platz. 3) Grüne Misere. 4) Was bleibt den Neos? 4) Der Glaube der Kleinen Bis 22.00, ORF 2

21.10 DOKUMENTATION

Vieler Herren Häuser: Die Albertina – Eine Freimaurerbastion mit Geschichte Bevor die Albertina zum Sitz der bedeutendsten Grafiksammlung der Welt wurde, war das Gebäude in Wien ein Palais, das in Größe und Glanz seinesgleichen suchte. Als Albert von Sachsen-Teschen, der mit einer Tochter Maria Theresias verheiratet war, seinen Statthalter-Posten in den Österreichischen Niederlanden verlassen musste, schenkte ihm Kaiser Franz II. dieses Palais als Sitz. Bis 22.00, ORF 3

22.00 TALK

Willkommen Österreich Unter dem Messer von Chirurg Artur Worseg lassen Stermann und Grissemann die zurückliegende Saison Revue passieren.

Bis 22.55, ORF 1

foto: orf

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Was wirklich fair ist Die Bereitschaft vieler Menschen, ungerechte Systeme zu unterstützen, ist weit größer, als die Betroffenen zugeben. Die Dokumentation geht der Frage nach, wie es gelingen kann, ein unfaires System zu ändern, um gerechte Verhältnisse zu ermöglichen.

Bis 23.30, ORF 2

23.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Weltverbesserer Flucht und Migration sind für Menschen oft der letzte Ausweg, wenn sie zu Hause keine Zukunft sehen. Statt tatenlos zu warten, bis die Armen sich auf den Weg machen, wollen Ordensleute vom Stift Admont dort helfen, wo Not entsteht. Zum Beispiel in einem Roma-Dorf in Siebenbürgen.

Bis 0.05, ORF 2

20.05 DISKUSSION

Das Medienquartett: Digitalstrategen im Medienbereich Was oft nur theoretisch besprochen wird, bringt das aktuelle Medienquartett mit zwei SpezialistInnen auf den Punkt: die Digitalisierung im Medienbereich. Lisa Stadler (derstandard.at) und Patrick Swanson (ORF, Zeit im Bild) sind zu Gast bei Armin Thurnher und Lina Paulitsch.

Bis 21.05, Okto

movieclips

