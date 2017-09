Kindl bei Verlagsgruppe News neue Generalbevollmächtigte

CEO Horst Pirker: "Star unserer Branche" – Zuletzt hatte Gabriele Kindl die verlegerische Gesamtverantwortung für "Woman"

Wien – Gabriele Kindl ist mit September neben Helmut Hanusch zur Generalbevollmächtigten der Verlagsgruppe News (VGN) ernannt worden. Kindl sei seit dem Jahr 2000 "in Top-Management-Positionen" für die Gruppe tätig, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Zuletzt hatte sie die verlegerische Gesamtverantwortung für "Woman". VGN-CEO Horst Pirker nannte sie am Montag einen "Star unserer Branche": Kindl habe gezeigt, "was aus einer starken Magazinmarke heraus möglich ist. Ich hoffe, dass sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in ihrer neuen Position verstärkt für die ganze VGN wirksam macht." (APA, 11.9.2017)