Regionalmedien starten Wahl-Toto

Wien – Die Regionalmedien Austria (RMA) veranstalten ein Wahl-Toto. Bis zum 14. Oktober um 23.59 Uhr können ab sofort unter dem eigenen Wahl-Channel http://nrw17.meinbezirk.at Tipps abgegeben werden.

Sieger ist, wer dem tatsächlichen Ergebnis der Nationalratswahl am nächsten kommt, wobei die Tipps auf zwei Kommastellen genau abgegeben werden müssen. Zu gewinnen gibt es 2.000 Euro. Die Zwischenstände werden wöchentlich veröffentlicht und könnten so als "Wahlbarometer" dienen, kündigten die RMA am Montag in einer Aussendung an. (APA, 11.9.2017)