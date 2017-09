Online-Spiel lässt Spieler für Alzheimer-Forschung kämpfen

Boltzmann Gesellschaft holt Computerspiel nach Österreich – Lässt gemeinsam verstopfte Blutgefäße aufspüren

Anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September holt die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) das von US-Forschern entwickelte Online-Computerspiel "Stall Catchers" nach Österreich. In diesem Bürgerwissenschafts-Projekt sollen verstopfte Blutgefäße in Gehirnscans aufgespürt und damit nicht nur Punkte gesammelt, sondern auch Daten für die Alzheimerforschung generiert werden.

Menschen sind genauer

Menschen seien bei der Erkennung von verstopften Gefäßen genauer als alle Computerprogramme, teilte die LBG am Montag mit. Aus den im Spiel gesammelten Daten können Forscher der Cornell University (USA) Muster zur zerebralen Durchblutung bei Alzheimererkrankungen ableiten.

Anspruchsvoll

"Das Spiel ist einfach, aber richtig gut zu werden ist anspruchsvoll", erklärte Benjamin Missbach vom Open Innovation in Science Research and Competence Centers der LBG. Alles, was man zum Mitspielen benötige, sei ein Team, eine Internetverbindung und Smartphone, Tablet oder Computer. Weltweit sind 2.500 Spieler aktiv, sie haben bisher rund 40.000 Gehirnscans bearbeitet. (APA, 11.9.2017)