Google erhebt Einspruch gegen EU-Milliardenstrafe

Ende Juni hat die EU-Kommission eine Rekordstrafe gegen Google verhängt: 2,42 Milliarden Euro soll das Unternehmen für die angebliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung zahlen. Nun folgt der Widerspruch.

Mitteilung

Google hat offiziell Einspruch gegen das Urteil der EU eingereicht, heißt es in einer kurzen Nachricht der Nachrichtenagentur AFP. Damit geht das Verfahren nun in die nächste Instanz und der Europäische Gerichtshof entscheiden. Derartige Verfahren dauern dort mindestens eineinhalb Jahre. Angesichts der Komplexität des Falls rechnen Experten aber eher mit zwei Jahren.

#BREAKING Google launches appeal against €2.4 bn EU fine — AFP news agency (@AFP) September 11, 2017

Konkret geht es in dem Verfahren um Google Shopping. Durch die Einbettung des Services direkt in die Google Suche würden andere Preisvergleichsdienste benachteiligt, argumentiert die Kommission. Google stimmt dieser Einschätzung nicht zu, und meint etwa, dass die EU große Mitbewerber wie Amazon in seiner Betrachtung komplett ausgeblendet habe.

Geschluckt

Auch wenn Google nun Einspruch erhebt, hat das Unternehmen die Strafe bereits im letzten Quartal verbucht – und weitgehend unbeeindruckt geschluckt. Die Google-Mutter Alphabet konnte trotz der Rekordstrafe noch immer einen Gewinn von 3 Milliarden Euro im betreffenden Zeitraum verbuchen.

Unabhängig vom jetzigen Einspruch wird Google seine Suchergebnisse in Europa übrigens trotzdem anpassen, um weiteren Strafen zu entgehen. Bereits Ende August hatte eine Google-Sprecherin dies gegenüber Bloomberg bestätigt. Die EU hatte Google ab dem 28. September laufende Strafen in der Höhe von 5 Prozent des täglichen Umsatzes angedroht, falls sich das Unternehmen nicht beugen sollte. (apo, 11.9.2017)