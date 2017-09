Blackberry bestätigt: Kein Android-7-Update für Priv

Sei laut Blackberry mittlerweile praktisch unmöglich – Bis zum Lebensende nur mehr Sicherheitsaktualisierungen

Lange hatte sich Blackberry an der Entwicklung eines eigenen Betriebssystems versucht, schlussendlich musste man sich aber der Realität stellen, und neue Wege einschlagen. Ende 2015 wurde das erste Android-Smartphone des Unternehmens vorgestellt – das Blackberry Priv.

Update-Fragen

Sonderliche Verkaufserfolge konnte Blackberry mit dem Priv zwar nicht feiern, zumindest erarbeitete man sich aber in einer Hinsicht einen recht guten Ruf: Abgesehen von Google lieferte kein anderer Hersteller so schnell Sicherheitsupdates wie Blackberry. Weniger erfreulich sah es hingegen mit dem Update auf neue Android-Major-Releases aus, und diesen Eindruck bestätigt nun ein aktueller Bericht.

Das Blackberry Priv wird kein Update auf Android 7 mehr erhalten, bestätigt der Hersteller nach monatelangen Spekulationen. Es sei praktisch unmöglich all die beteiligten Partner zusammenzubekommen, um noch so ein Update zu schnüren, betont Alex Thurber, General Manager der BlackBerry Mobility Solutions, in der Podcast von UTB Blogs. Bis zu seinem Lebensende werde es aber weiterhin Sicherheitsaktualisierungen geben.

Versionshistorie

Das Priv war ursprünglich mit Android 5.1.1 ausgeliefert worden und hatte dann ein Update auf der Version 6 erhalten. Aktuell ist seit wenigen Wochen bereits Android 8 "Oreo", das es bisher aber nur auf Googles eigenen Smartphones und Tablets gibt.

Für Käufer von Blackberry-Geräten ist dies jedenfalls kein sonderlich erfreulicher Ausblick, auch wenn sich das Unternehmen nicht zu anderen Smartphones äußern will. Hier solle es in den kommenden Wochen neue Informationen geben. Erschwerend kommt hinzu, dass es für das Priv praktisch keine Custom ROMs gibt, die User als auch nicht auf ein Community-Update hoffen dürfen. (apo, 11.9.2017)