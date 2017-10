Das Haus, das sich auf Knopfdruck selbst aufbaut

Ein britisches Start-up hat ein Konzept für Klapphäuser entwickelt, die sich innerhalb weniger Minuten auf- und abbauen

Ein Hausbau kann stressig und vor allem sehr zeit- und kostenaufwendig sein. Das britische Unternehmen Ten Fold Engineering will das ändern. Das Start-up hat Containerhäuser entworfen, die in einer Kiste geliefert werden – und sich durch einen Knopfdruck innerhalb weniger Minuten selbst aufbauen.

foto: ten fold engineering ltd.

Möglich ist das durch ein komplexes System aus Winden, Scharnieren und Federn, die Wände und Böden beim Aufbau in eine zuvor festgelegte Position bewegen. Dadurch öffnen sich die Räume, in denen schon die Möbel stehen. Nötig sollen dafür weder ein Fundament noch Arbeitskräfte vor Ort oder spezielle Maschinen sein. Wohlgemerkt: Viele der Kreationen des Unternehmens sind aber derzeit noch in Entwicklung, es existieren erst sechs Prototypen.

foto: ten fold engineering ltd.

Ziel sei, leistbare und praktische Wohnoptionen innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen, heißt es vonseiten des Unternehmens. Es schlägt daher vor, die Häuser auch bei Katastropheneinsätzen, etwa nach Hurrikans, zu verwenden. Zudem könnten die Container auch als Büroflächen, Krankenhäuser, Geschäfte oder Restaurants Verwendung finden, indem die Container miteinander verbunden werden. Selbst übereinandergestapelte Gebäude sollen damit möglich sein. Ähnlich unkompliziert wie der Aufbau ist angeblich auch der Abbau – etwa wenn ein Umzug ansteht.

ten fold engineering

Die Kosten für ein solches Haus starten laut Unternehmensangaben bei 129.000 Dollar (110.000 Euro). Derzeit ist das Unternehmen auf der Suche nach einem globalen Netzwerk an Produzenten, die die patentierte Technologie übernehmen wollen. Spätestens ab Jahresende 2018 sollen die Häuser auf der ganzen Welt erhältlich sein, heißt es auf der Webseite – in Europa und den USA vielleicht schon früher. (red, 7.10.2017)