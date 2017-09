Rund 40.000 Schüler in Sprachförderkursen

40 Prozent der Betroffenen besuchen eine Schule in Wien

Wien – Rund 40.000 außerordentliche Schüler in Österreich haben im Schuljahr 2016/17 eine Sprachstartgruppe oder einen Sprachförderkurs besucht – am häufigsten in Volksschulen (30.500) und Neuen Mittelschulen (7.500). Das zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des Grünen Bildungssprechers Harald Walser durch Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ).

In Sprachstartgruppen bzw. -förderkursen erhalten jene Kinder, die wegen mangelnder Deutsch-Kenntnisse als außerordentliche Schüler aufgenommen werden, Sprachförderung. In der Regel erfolgt dies, indem die Kinder und Jugendlichen statt des Unterrichts in anderen Pflichtgegenständen Deutsch-Stunden haben.

Rund 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die diese Sprachförderung erhalten, besuchen in Wien die Schule (16.500), gefolgt von Oberösterreich (7.000) und Niederösterreich (5.000). (APA, 11.9.2017)