Reizgas auf Frankfurter Flughafen versprüht: Sechs Verletzte

Behörden geben Entwarnung, Ursache muss noch geklärt werden

Frankfurt – Auf dem Frankfurter Flughafen ist am Montagvormittag Reizgas versprüht worden. Die Feuerwehr war im Terminal 1 im Einsatz, sechs Menschen wurden am Check-in verletzt. Mehrere Passagiere hätten über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt, sagte ein Sprecher der Fraport AG. Zwei Schalterinseln in dem Terminal seien gesperrt worden. Die Ursache war laut Polizei zunächst unklar, Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Der Feuerwehreinsatz ist beendet, Schalter wieder offen und keine Messwerte mehr feststellbar. Viele Grüße von FRA. — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) September 11, 2017

(APA, red, 11.9.2017)