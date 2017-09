16 Jahre danach: New York gedenkt der Anschläge von 9/11

Kürzlich veröffentlichte FBI-Bilder vom Tag der Anschläge zeigen die Zerstörungen in New York und Washington

New York / Wien – 16 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, bei denen vier Flugzeuge von Mitgliedern des Terrornetzwerks Al-Kaida entführt und für Selbstmordattentate in den USA genutzt wurden, gedenken die USA am Montag der nationalen Katastrophe. Vizepräsident Mike Pence und Innenminister Ryan Zinke werden das Flight 93 National Memorial in der Nähe von Shanksville, Pennsylvania besuchen, um dort die 40 Todesopfer des Fluges zu würdigen.

Auf dem Grundstück des World Trade Center in New York werden wie jedes Jahr 88 Scheinwerfer – so positioniert, dass sie zwei Lichtsäulen bilden – in die Höhe strahlen. US-Präsident Donald Trump, der selbst aus New York stammt, hat angekündigt, vor Ort zu sein und in jener Minute, in der das erste Flugzeug einschlug – 8.46 Uhr Ortszeit (14.46 MESZ) –, an einer Schweigeminute teilzunehmen. Später wollte er das Pentagon besuchen, um dort der Opfer der Attentate zu gedenken.

Bei den vier Anschlägen waren 2.996 Menschen gestorben, mehr als 6.000 wurden verletzt. Vom FBI im März veröffentlichte Aufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung im Pentagon; der Hauptsitz des Verteidigungsministeriums war eines der Anschlagsziele, dort kamen 125 Menschen ums Leben.

Vier Flugzeuge entführt, drei Anschläge ausgeführt

New York trafen die Anschläge am verheerendsten – das Attentat auf die Millionenmetropole forderte unmittelbar 2.606 Menschenleben, eine Zahl, die bis zum heutigen Tag auf 2.753 gestiegen ist. Alle sieben Wolkenkratzer, aus denen der Gebäudekomplex World Trade Center bestand, wurden zerstört. Die Zwillingstürme und das World Trade Center 7 stürzten am Tag des Attentats ein, nachdem zunächst der Nordturm der Twin Towers und danach der Südturm von Flugzeugen getroffen worden waren. Die weiteren Gebäude des Handelszentrums wurden so schwer beschädigt, dass sie im Nachhinein abgerissen werden mussten.

Im Pentagon in Arlington, Virginia, das an der Grenze zu Washington, D.C. liegt, wurden drei Gebäude der Westseite getroffen, das explodierte Flugbenzin löste einen Großbrand aus.

Es wird vermutet, dass das Ziel des vierten entführten Flugzeugs das Weiße Haus, das Kapitol oder der Landsitz des Präsidenten in Camp David hätte sein sollen. Einige der Passagiere versuchten die Entführer zu überwältigen, was in einem Absturz bei Shanksville, Pennsylvania endete.

foto: afp/fbi Auf das Attentat im Pentagon folgte ein Großbrand.

foto: afp/fbi Auf vom FBI veröffentlichten Luftaufnahmen lässt sich erkennen, wo das Pentagon getroffen wurde.

foto: afp/fbi Die Westseite des Pentagons wurde bei den Anschlägen zerstört.

foto: afp/fbi Ankunft der Feuerwehr nach dem Angriff auf den Sitz des Verteidigungsministeriums.

foto: afp/fbi Die Feuerwehr beim Löschen des Großbrands im Pentagon.

foto: afp/fbi Das FBI bei der Ermittlung der Schäden im Pentagon.

foto: afp/fbi Die Westseite des Pentagons nach dem Anschlag.

foto: afp/fbi Ermittler und Spürhunde im Einsatz nach den Anschlägen im Regierungsgebäude.

foto: reuters/andrew kelly Zwei Lichtsäulen erinnern in New York an die Anschläge vom 11. September.

(Carla Márquez, 11.9.2017)