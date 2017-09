"Nationalfeiertag" Kataloniens: Demo für Unabhängigkeit

Spanische Regierung schließt Abhaltung des Referendums am 1. Oktober kategorisch aus

Barcelona/Madrid – Knapp drei Wochen vor dem geplanten Unabhängigkeitsreferendum wollen die Katalanen am Montag mit einer Großdemonstration die Loslösung von Spanien fordern. Im Zentrum der Regionalhauptstadt Barcelona sollen Hunderttausende zum katalanischen "Nationalfeiertag" Diada ein riesiges Kreuz aus Menschen bilden. Die Organisatoren rechnen mit 360.000 Teilnehmern.

Mit 1.800 Bussen sollen die Teilnehmer nach Barcelona gebracht werden. Die Vorbereitungen für die Volksabstimmung laufen auf Hochtouren. Das spanische Verfassungsgericht hatte das in Barcelona beschlossene Gesetz über einen Volksentscheid jedoch vorerst für ungültig erklärt. Die spanische Zentralregierung schließt die Abhaltung des Referendums am 1. Oktober kategorisch aus. Die "Diada" erinnert an die Eroberung Barcelonas am 11. September 1714 durch spanische und französische Truppen während des Spanischen Erbfolgekrieges. (APA, 11.9.2017)