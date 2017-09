Kindergartenbetreiber müssen in Wien künftig Konfession angeben

Neuer Religionsleitfaden und Gesetzesnovelle machen Deklaration der Glaubensrichtung zur Muss-Bestimmung

Wien – In Debatten über sogenannte Islam-Kindergärten ist die Stadt Wien wiederholt in die Kritik geraten – nicht zuletzt deshalb, weil die religiöse Ausrichtung privater Träger nicht verpflichtend erhoben wurde. Das ändert sich nun: Bei allen Neugenehmigungen müssen Betreiber, die eine spezifische Glaubensrichtung lehren, diese klar angeben. Bestehende Einrichtungen müssen die Infos nachreichen.

Diese Bestimmung ist Teil des neuen Religionsleitfadens für Kindergärten, der in den vergangenen Monaten erarbeitet wurde, und einer Novelle des Kindergartengesetzes, das in Kürze in Begutachtung geht und Anfang 2018 in Kraft treten soll. Im achtseitigen Leitfaden "Ethik im Kindergarten. Vom Umgang mit Religionen, Weltanschauungen und Werten", dessen Fertigstellung Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Montag bekanntgab, heißt es auf Seite 5: "Orientiert sich der Bildungsalltag einer elementarpädagogischen Einrichtung an einer spezifischen Glaubensrichtung, so ist Eltern bzw. Obsorgeberechtigten gegenüber klar zu deklarieren, wie religiöse Erziehung stattfindet."

Auch bestehende Einrichtungen

Das bedeutet, dass religiöse Vereine als Träger privater Kindergärten die Konfession nun eindeutig angeben müssen, egal ob katholisch, islamisch oder jüdisch, erklärt eine Sprecherin Czernohorszkys. Die Angabe der Religion sei bisher gewissermaßen eine Soll-Bestimmung gewesen, nun werde sie zur Muss-Bestimmung. Das gilt nicht nur für alle Neugenehmigungen, auch bereits bewilligte Einrichtungen müssen die Informationen nachreichen, also im pädagogischen Konzept ergänzen.

Czernohorszky hatte die Erarbeitung eines Religionsleitfadens und die Gesetzesnovelle schon im Sommer angekündigt. Von einer verpflichtenden Angabe der Konfession war damals noch nicht explizit die Rede. Vielmehr war der Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Aspekt der Betreiber gelegt worden. So will die Stadt künftig genauer schauen, ob die Förderantragssteller auch die entsprechende wirtschaftliche Kompetenz mitbringen. Außerdem soll es eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz geben, um Informationen über eingestellte oder abgeschlossene Verfahren zu Sexual-, Drogen- oder Gewaltdelikten zu bekommen.

"Keine Zwangsausübungen"

Der Leitfaden war als Ergänzung zum Bildungsplan angekündigt, um dessen Vorgaben dahingehend zu präzisieren, wie religiöse Inhalte adäquat zu vermitteln seien. Die entsprechende Broschüre hält unter anderem fest, dass "eine ideologische Indoktrinierung der Kinder oder andere Zwangsausübungen" eindeutig abgelehnt würden. Religion sei als Bildungsinhalt "grundsätzlich nicht an eine spezifische Glaubensrichtung gebunden". Auch im Fall konfessioneller Kindergärten dürfe den Kindern "nicht nur eine Religion als ausschließliche einzige Weltanschauung" vermittelt werden.

Außerdem müssen sich alle Einrichtungen in ihren Leitbildern und Konzepten, aber auch im Betreuungsalltag an vier Grundsätze halten: den demokratischen Rechtsstaat, die Gleichstellung von nichtreligiösen und religiösen Menschen und Menschen unterschiedlicher Glaubenszugehörigkeit, die Gleichberechtigung der Geschlechter und die "Offenheit und Dialogbereitschaft gegenüber der Pluralität der Gesellschaft".

Studie vor Nationalratswahl

Im Zusammenhang mit Islam-Kindergärten haben Integrationsministerium und Stadt Wien außerdem schon im Vorjahr eine weitreichende Studie in Auftrag gegeben, an der auch der umstrittene Islamforscher Ednan Aslan mitwirkt. Laut Czernohorszky-Sprecherin sollen die Ergebnisse noch vor der Nationalratswahl präsentiert werden, voraussichtlich Anfang Oktober. Die Arbeit an der Studie sei gerade im Endstadium.

Aslan hatte mit einer ersten Studie 2016 für erhebliche Diskussion gesorgt, da sie gehörige Fehlentwicklungen in Islam-Kindergärten aufzeigte, gleichzeitig aber wegen methodischer Mängel kritisiert wurde. Diesen Sommer wurden Vorwürfe laut, das Integrationsministerium habe in Aslans Arbeit korrigierend eingegriffen beziehungsweise die Ergebnisse so zugespitzt, dass sie für die ÖVP besser verwertbar seien. Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) wies den Vorwurf wiederholt zurück.

Kurz bekräftigte nun in Anfragebeantwortungen an die Grünen und die Neos, dass Aslan bei der Erstellung seiner Studie zwei Referenten des Ministeriums um inhaltliches Feedback ersucht habe, ebenso wie einen Rechtsanwalt und einen Professorenkollegen aus Deutschland. Sämtliche Anmerkungen der beiden Integrationsexperten des Ministeriums "wurden auf Wunsch von Prof. Aslan vorgenommen und transparent ausgewiesen", so Kurz. Aslans Letztversion sei vom Ministerium unverändert auf der Webseite veröffentlicht worden.