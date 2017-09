Rahmenlos, die nächste: Xiaomi stellt Mi Mix 2 vor

Zweite Generation des Smartphones mit besonders kleinen Bezels bessert viele Fehler des Vorgängers aus

Der Trend zum – weitgehend – rahmenlosen Display ist in der Smartphone-Welt derzeit unübersehbar: Von Samsung über Essential bis zu LG: Kaum ein Hersteller kann sich derzeit diesem Trend verweigern. Auch das knapp vor der Präsentation stehenden iPhone X soll auf ein solches Design setzen. Jener Hersteller, der diesen Trend gewissermaßen losgetreten hat, ist da schon ein bisschen weiter.

Verkleinerung

Xiaomi hat mit dem Mi Mix 2 nun bereits die zweite Generation seines Bezel-armen Smartphones vorgestellt. Mit 5,99 Zoll ist der Bildschirm dabei ein ganzes Stück kleiner als beim Vorgänger, der noch mit 6,44 Zoll aufwarten konnte. Dies bedeutet freilich auch, dass das neue Gerät wesentlich besser zu halten sein sollte, als der in dieser Hinsicht äußerst problematische Vorgänger.

Zudem hat sich auch das Seitenverhältnis verändert: Statt 17:9 liegt dieses nun 18:9 bzw. 2:1, womit man dem Vorbild anderer Hersteller wie LG folgt. Parallel dazu wurde das Kinn an der Unterseite, und damit jener Stelle wo noch ein sichtbarer Rahmen verblieben ist, um 12 Prozent verkleinert. Dort ist übrigens auch die Frontkamera untergebracht.

Spezifikationen

Die Bildschirmauflösung liegt bei 2.160 x 1.080 Pixel, was bei dieser Größe einer Pixeldichte von 403 PPI entspricht. An der Rückseite gibt es ein 12-Megapixel-Kamera, die jener des Mi 6 im Kern gleichen soll, aber auf den Dual-Kamera-Aufbau verzichtet. Deutliche Verbesserungen verspricht Xiaomi auch für einen weiteren der Schwachpunkte des Vorgängers: Die Telefoniequalität soll deutlich besser sein, da hier nun ein echter Lautsprecher zum Einsatz kommt, der unter dem Display liegt, und dessen Klang über einen kleinen Schlitz an der Oberseite herausgeleitet wird.

Als Prozessor kommt ein Snapdragon 835 zum Einsatz und damit der aktuelle Top-Chip von Qualcomm. Diesem stehen 6 GB RAM zur Seite, der lokale Speicherplatz liegt je nach Ausführung bei 64, 128 oder 256 GB. Der Akku ist mit 3.400 mAH, es gibt einen USB-C-Anschluss, den Support für 43 LTE-Bänder und Bluetooth 5.0. Als Software kommt MIUI 9 auf Basis von Android 7 zum Einsatz.

Preisfrage

Der Preis für das Mi Mix 2 soll in China für die kleinste Ausführung bei umgerechnet 420 Euro liegen. Parallel dazu soll aber auch eine Variante mit Keramikgehäuse produziert werden, die mit 600 Euro deutlich teurer verkauft werden soll. (apo, 11.9.2017)