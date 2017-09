Nachfolger von Jon Cherian war zuvor bei Procter & Gamble

Nikolai Rizzo wird neuer Finanzchef bei Microsoft Österreich und folgt damit Jon Cherian nach. Der 35-jährige Deutsch-Franzose Rizzo war zuletzt CFO bei Procter & Gamble Österreich. Der zweifache Vater hat einen MSc in Management an der ESCP Europe Business School in Paris, London und Berlin abgeschlossen. (APA, 11.09.2017)