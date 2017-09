Vier Kilometer südöstlich von Türnitz – Magnitude von 1,2

Türnitz – Etwa vier Kilometer südöstlich von Türnitz (Bezirk Lilienfeld) hat sich am Sonntagabend ein leichtes Erdbeben ereignet. Es wies nach Angaben der ZAMG in Wien eine Magnitude von 1,2 auf und wurde vereinzelt schwach verspürt. Schäden an Gebäuden seien nicht zu erwarten, teilte der Erdbebendienst mit. (APA, 11.9.2017)