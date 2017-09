Filmfestspiele Venedig: Regisseur Doueiri in Beirut festgenommen

Filmemacher muss vor Militärgericht, kennt aber Vorwurf nicht

Beirut/Venedig – Nach der Auszeichnung seines jüngsten Films beim Filmfestival von Venedig ist der französisch-libanesische Regisseur Ziad Doueiri bei der Rückkehr am Flughafen von Beirut festgenommen worden. "Sie haben mich zwei Stunden lang festgehalten und meine französischen und libanesischen Pässe eingezogen", sagte Doueiri am Sonntagabend nach seiner Freilassung der Nachrichtenagentur AFP.

Am Montag sei er bei einem Militärgericht vorgeladen. Er wisse nicht, was ihm vorgeworfen werde. Die Jury des Filmfestivals hatte am Samstag den Palästinenser Kamel El Basha als besten Schauspieler für seine Rolle in Doueiris jüngstem Film "The Insult" ausgezeichnet, das Drama hatte zudem glänzende Kritiken bekommen. "Ich bin zutiefst verletzt. Ich kehre mit einem Preis der Mostra in den Libanon zurück, zudem hat die libanesische Polizei die Ausstrahlung meines Films zugelassen", sagte der Filmemacher.

Er habe keine Ahnung, wer hinter der Affäre stecke, werde es aber sicherlich vor dem Gericht erfahren, fügte er hinzu. Libanesische Aktivisten fordern seit Tagen eine "Entschuldigung" Doueiris für seinen vorletzten Film "The Attack". In Doueiris Adaption von Yasmina Khadras Bestsellerroman "Die Attentäterin" geht es um einen israelisch-arabischen Arzt, dessen Frau einen Selbstmordanschlag begangen hat. Der Film ist im Libanon verboten, da er zum Teil in Israel und mit israelischen Schauspielern gedreht wurde. (APA, 11.9.2017)