Green Bay besiegt Seattle in Defensivschlacht

Viermalige Super-Bowl-Gewinner gewinnt mit 17:9 – Dallas dominiert NY Giants – Atlanta schlägt Chicago

Die Green Bay Packers mit Quarterback Aaron Rodgers sind erfolgreich in die neue Saison der NFL gestartet. Der viermalige Super-Bowl-Gewinner besiegte am Sonntag nach Startschwierigkeiten die Seattle Seahawks mit Quarterback Russell Wilson in einer von den Defensiv-Reihen dominierten Partie mit 17:9.

Running Back Ezekiel Elliott gewann mit den Dallas Cowboys gegen die New York Giants 19:3. Elliott durfte das Auftaktspiel noch bestreiten, ist nun jedoch wegen häuslicher Gewalt für die nächsten sechs Spiele von der NFL gesperrt worden.

Die Atlanta Falcons, Super-Bowl-Finalist von 2017, siegten bei den Chicago Bears 23:17. Die Pittsburgh Steelers setzten sich gegen die Cleveland Browns trotz eines schwachen Schlussviertels mit 21:18 durch.

Marshawn Lynch, genannt "Beastmode", hat bei den Oakland Raiders ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Der Running Back, der zwischenzeitlich schon seine Karriere beendet hatte, blieb beim 26:16-Sieg bei den Tennessee Titans jedoch unauffällig.



Titelverteidiger New England Patriots hatte am Freitag das NFL-Eröffnungsspiel gegen die Kansas City Chiefs im eigenen Stadion mit 27:42 verloren und dabei mehr gegnerische Punkte hinnehmen müssen als in jedem Spiel des Vorjahres. Das Heimspiel der Miami Dolphins gegen die Tampa Bay Buccaneers war bereits am Mittwoch wegen des Hurrikans "Irma" auf den 19. November verlegt worden. (sid, red, 11.9.2017)

Sonntag-Ergebnisse der National Footbal League (NFL):

Detroit Lions – Arizona Cardinals 35:23

Chicago Bears – Atlanta Falcons 17:23

Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens 0:20

Houston Texans – Jacksonville Jaguars 7:29

Buffalo Bills – New York Jets 21:12

Tennessee Titans – Oakland Raiders 16:26

Washington Redskins – Philadelphia Eagles 17:30

Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers 18:21

Los Angeles Rams – Indianapolis Colts 46:9

San Francisco 49ers – Carolina Panthers 3:23

Green Bay Packers – Seattle Seahawks 17:9

Dallas Cowboys – New York Giants 19:3.