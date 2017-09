Morgen-Update für Montag, den 11.9.2017: Hurrikan Irma, Nationalratswahl und Nadal gewinnt US-Open

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Panorama] Hurrikan "Irma" hat den US-Staat Florida mit voller Wucht erfasst. Millionen Haushalte sind ohne Strom

[Nationalratswahl] Für die Zeit nach Kern sprießen schon die Gerüchte

[International] Parlamentswahl in Norwegen: Kampf um die Unentschlossenen

[Bildung] Vorwürfe: Das Innenministerium soll indirekt mitbestimmen, welcher Polizist studieren und aufsteigen darf

[Wissenschaft] Spektakuläre Jupiter-Bilder bei achter Planeten-Umrundung

[Gesundheit] Trainieren bis zum Umfallen – wenn Sport zur Sucht wird

[Lifestyle] Sie lieben Eierschwammerl? Hier finden Sie gute Pfifferling-Rezepte

Wir haben unterschiedliche Mozartkugeln verkostet und bewertet. Die Tops und Flops des süßen Touristenhits

[Tennis] Sensationell: Nadal gewinnt zum dritten Mal die US Open

[Wetter] Am Montagvormittag scheint im Westen vorübergehend etwas die Sonne. Sonst bleibt es bedeckt und dazu fällt zeitweise Regen. Am Nachmittag trübt es sich generell wieder ein und in der Osthälfte wird der Regen verbreitet stark. 14 bis 26 Grad



[Zum Tag] Am heutigen Tag jähren sich die Anschläge vom 11. September 2001 zum 16. Mal. Die Anschläge verursachten den Tod von etwa 3.000 Menschen und gelten als terroristischer Massenmord. Es kursieren noch immer Verschwörungstheorien rund um die Anschläge.