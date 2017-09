Mutmaßlicher Täter von Polizei erschossen

Washington/Dallas – Bei einer Schießerei in Plano in der Nähe von Dallas im US-Bundesstaat Texas sind mindestens acht Menschen getötet worden. Das berichteten mehrere USA-Medien in der Nacht zum Montag. Die Opfer, alle erwachsene Personen, seien in einer Wohnung getötet worden, hieß es.

Der mutmaßliche Täter sei kurz danach bei einem Feuergefecht mit der Polizei erschossen worden. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. (APA, 11.9.2017)