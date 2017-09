Jubiläum: 25. Major-Titel für Hingis

36-jährige Schweizerin gewann bei den US Open nach dem Mixed auch das Damen-Doppel mit Chan Yung-jan

New York – Martina Hingis hat bei den US Open in New York ihren insgesamt 25. Grand-Slam-Titel gewonnen und ein besonderes Jubiläum gefeiert. Die 36-Jährige aus der Schweiz triumphierte im Doppel an der Seite der Taiwanesin Yung-Jan Chan (Nr. 2) mit 6:3, 6:2 gegen die tschechische Kombination Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Nr. 7).

Als Belohnung für den Coup von Flushing Meadows gab es für Hingis und Chan, die erstmals gemeinsam bei einem der vier größten Turniere siegten, ein Preisgeld von insgesamt 675.000 Dollar. Am Vortag hatte Hingis zusammen mit dem Briten Jamie Murray auch das Mixed-Finale gewonnen.

2007 hatte Hingis nach einer positiven Kokainprobe ihre erfolgreiche Einzel-Karriere beendet. Bis dahin standen fünf Major-Einzeltitel auf ihrem Konto. Mittlerweile sind bei Grand Slams noch 13 Doppel- und sieben Mixed-Trophäen hinzugekommen. (sid; 10.9.2017)