Debakel für Austria-Gegner Milan

Ciro Immobile steuerte drei Treffer zum 4:1-Heimerfolg von Lazio Rom

Rom – Der kommenden Gegner von Austria Wien in der Fußball-Europa-League muss die Reise nach Österreich mit einer heftigen Niederlage im Gepäck antreten. AC Milan unterlag bei Lazio Rom am Sonntag 1:4, Ciro Immobile steuerte drei Treffer zum Heimerfolg der Römer bei. Das Spiel gegen die Austria in der Gruppe D findet am Donnerstagabend (19.00 Uhr/live Puls 4) im Ernst-Happel-Stadion statt.

Ganz anders Meister Juventus. Die Turiner gewannen auch ihr drittes Saisonspiel, gegen Chievo Verona gab es bereits am Samstag ein souveränes 3:0 (1:0). Die Tore für Juventus erzielten Veronas Perparim Hetemaj (17., Eigentor), Gonzalo Higuaín (58.) und der eingewechselte Paulo Dybala (83.).

Ebenso wie Juve weist auch Inter Mailand nach einem 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger SPAL Ferrara neun Punkte auf. Mauro Icardi (27./Elfmeter) und Ivan Perisic (87.) erzielten die Treffer. (APA, red – 10.9.2017)