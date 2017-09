Megastau am "Tatort" aus Stuttgart: Top oder Flop?

Diesen Sonntag ermitteln Thorsten Lannert und Sebastian Bootz in Stuttgart. Und ihr Fall ist kein leichter. Es ist Feierabend, ein Wasserrohrbruch verursacht einen endlosen Stau. In einer Wohngegend liegt ein junges Mädchen tot am Rande der Fahrbahn, Unfall inklusive Fahrerflucht. Und weil die einzige Straße, die vom Tatort weg führt, direkt im Stau mündet, muss der Täter irgendwo mittendrin in der Autokolonnee sein. Es gibt zwar einen Unfallzeugen, aber der ist erst drei. Lannert und Bootz starten also mühsame Befragungen, die Nerven liegen blank.