Ein Wahlkampf – wie gemacht für die Trottelforschung

Bei so viel Silly Campaigning würd ich mir glatt echtes Dirty Campaigning wünschen

der standard

In Florida geht gerade die Welt unter. Vor zwei Wochen stand halb Texas unter Wasser. Klimakatastrophe, Demokratiekrise, in welche Richtung soll Europa und Österreich gehen, wie kriegt man das Land voran – all das sind zentrale Themen unserer Zeit.

Aber was haben wir in dieser Woche im Wahlkampf diskutiert? Mauerbau und Mauerfall vom Ballhausplatz, die Eigentore der SPÖ, Familienurlaube und jetzt auch noch peinliche E-Mail-Leaks aus dem Silberstein-Umfeld. Auf allen Seiten sind ziemliche Dilettanten am Werk und zwingen uns Debatten um Nebensachen auf. Ich bin schon echt müde, sehr müde.

Bei so viel Silly Campaigning würd ich mir doch glatt echtes Dirty Campaigning wünschen. (Robert Misik, 10.9.2017)