Hunderte Flüchtlinge auf Zypern angekommen

Schlepper verlangten pro Kopf 2.000 Dollar

Nikosia – Schlepper haben am Wochenende mehr als 300 Menschen von der Türkei nach Zypern gebracht. Die Migranten, die aus verschiedenen Staaten des Nahen Ostens stammen, seien an Bord von zwei großen Booten an einem Strand bei Kato Pyrgos angekommen, berichtete das Staatsradio (RIK) unter Berufung auf die Polizei.

Die Sicherheitsbehörden der Republik Zypern hätten einen mutmaßlichen Schlepper festgenommen, hieß es weiter. Die Migranten sollen pro Kopf 2.000 Dollar (1.660 Euro) an die Schlepper gezahlt haben, hieß es in zypriotischen Medienberichten.

Zypern liegt rund 70 Kilometer von der südtürkischen Küste entfernt. In den vergangenen acht Monaten sind etwa 530 Migranten angekommen, wie das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) auf seiner Homepage berichtet. Bisher gibt es aber keinen starken Flüchtlingszustrom zu diesem EU-Land. Knapp 2.000 Migranten leben in zwei Aufnahmelagern. Ihre Verteilung auf andere Staaten der EU ist nicht vorgesehen. (APA, 10.9.2017)