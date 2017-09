Hypo NÖ verpasst CL, Westwien im EHF-Cup gegen Bregenz weiter

Österreicher-Duell geht dank Auswärts-Remis an die Hauptstädter

Bregenz – ÖHB-Serienmeister Hypo Niederösterreich hat wie im Vorjahr die Teilnahme an der Handball-Champions-League der Frauen verpasst.

Die Südstädterinnen unterlagen am Samstag beim Aufstiegsturnier in Nordhausen dem Debütanten Höörs HK 19:32 (12:14). Damit spielen die Schwedinnen am Sonntag gegen den Thüringer HC um einen Platz in der CL-Gruppenphase. Für Hypo geht es im EHF-Cup weiter.

Westwien im EHF-Cup weiter

Die SG Westwien hat am Samstag dank eines 27:27 im Rückspiel in Bregenz den Aufstieg in die 2. Runde des EHF-Cups der Männer geschafft. Nach dem 30:28-Heimsieg genügte den Margaretenern ein hart erkämpftes Remis im Ländle, um ein Duell mit Wacker Thun im Oktober (7. oder 8. 10. im BSFZ Südstadt, 14./15.10. in der Schweiz) zu fixieren.

Die Wiener erwischten in beiden Hälften den besseren Start und zogen auf 7:2 bzw. nach der 12:11-Pausenführung auf drei Tore davon. Die Gastgeber kamen aber wieder heran und gingen eine Viertelstunde vor Schluss mit 19:18 erstmals in Führung. Den Wienern glückte acht Minuten vor dem Ende jedoch eine Vorentscheidung: In Unterzahl gelangen zwei Treffer zur 23:21-Führung.

Im hektischen Finish gelangen Topscorer Hajdu (7 Treffer) die entscheidenden Tore. 80 Sekunden vor dem Ende glich er zum 26:26 aus und wenig später erzielte er in Unterzahl auch das Tor zum 27:27. (APA, 9.9.2017)