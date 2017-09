Von mexikanischem Regisseur Guillermo del Toro

Venedig – Das bildgewaltige Märchen "The Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. (APA, 9.9.2017)