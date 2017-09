Identitären-Kundgebung am Kahlenberg ruhig verlaufen

450 Polizisten verhinderten Zusammentreffen von 100 Rechtsextremen und 150 linken Gegendemonstranten

Wien – Am Wiener Kahlenberg ist es rund 450 Polizisten am Samstagabend gelungen, ein Zusammentreffen von Rechten und Linken zu verhindern. Die rechtsextremen Identitären hatten zu einer Kundgebung anlässlich des Jahrestages der Schlacht am Kahlenberg aufgerufen, laut Polizei kamen etwa 100 Personen. Die linken Gegendemonstranten konnten etwa 150 Demonstranten mobilisieren. Festnahmen oder Verletzte gab es keine. (APA, 9.9.2017)