Weratschnig in Spanien Weltcup-Dritte

Damit auch Gesamt-Dritte – Wolffhardt auf Platz fünf

La Seu d'Urgell – Die Österreicherinnen Nadine Weratschnig und Viktoria Wolffhardt haben am Samstag beim Wildwasser-Kanu-Weltcup in La Seu d'Urgell im Canadier-Einer die Ränge drei und fünf belegt. Es siegte die Spanierin Nuria Vilarrubla vor der Australierin Jessica Fox. Weratschnig stieß damit auch in der Weltcup-Gesamtwertung auf Rang drei vor. Bei den Kajak-Herren verpassten alle Österreicher den Finaleinzug.

Es ist Weratschnigs erster Weltcup-Podestplatz, auf die Siegerin fehlten 4,464 Sek. "Mein Finallauf war wirklich gut, aber ich musste bis zum Schluss zittern. Ich fühle mich zur Zeit richtig fit und werde jetzt noch einmal richtig Gas geben", meinte sie in Blickrichtung der WM Ende September. Fox gewann den Weltcup mit 307 Punkten vor der Tschechin Tereza Fiserova (236) und Weratschnig (234).

Im Kajak-Einer der Herren wurden Mario Leitner, Felix Oschmautz und Matthias Weger 21., 30. sowie 37. Am Sonntag bestreiten Corinna Kuhnle, Lisa Leitner und Viktoria Wolffhardt das Semifinale im Kajak-Einer (10.00 Uhr). (APA, 9.9.2017)

Weltcup-Endstand Canadier-Einer Damen:

1. Jessica Fox (AUS) 307 Punkte

2. Tereza Fiserova (CZE) 236

3. Nadine Weratschnig (AUT) 234.

Weiter: 6. Viktoria Wolffhardt (AUT) 203