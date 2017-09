Sturm Graz kassiert gegen Lask erste Saisonniederlage

"Blackies" lassen nach sechs Siegen in Folge erstmals Punkte, Lask für starke erste Halbzeit belohnt

Pasching – Lask Linz hat als erster Klub der noch jungen Bundesliga-Saison gegen den SK Sturm Graz gewonnen. Der Aufsteiger gewann das Heimspiel in Pasching mit 2:1. Ein Erdogan-Freistoß brachte den Lask schon nach zehn Minuten in Führung, Deni Alar glich eine Viertelstunde später per Elfmeter aus. In einer flotten ersten Halbzeit war es Maximilian Ullmann, der schon in der 34. Minute den Endstand herstellte. (red, 9.9.2017)

Spielbericht folgt!