Liverpool bei ManCity 0:5 unter, Rot gegen Mané

Debakel von Klopp-Elf in Manchester, Ex-Salzburger wird nach Kollision mit City-Keeper ausgeschlossen

Manchester – Der FC Liverpool ging in der englischen Premier League am Samstag bei Manchester City mit 0:5 (0:2) unter.

Überschattet wurde das Spiel vor 54.172 Zuschauern im Etihad Stadium allerdings von einer Aktion des Liverpool-Stürmers Sadio Mané. Der Senegalese traf den aus dem Strafraum geeilten City-Torhüter Ederson wohl unabsichtlich mit gestrecktem Bein voll am Unterkiefer. Ederson war bewusstlos, wurde minutenlang behandelt und schließlich mit Halskrause vom Platz getragen. Ex-Salzburger Mané wurde ausgeschlossen (37.).

ManCity (10 Punkte aus 4 Spielen) setzte mit dem überzeugenden Erfolg seine Serien fort. Die Citizens sind nun seit elf Ligaspielen ungeschlagen und haben nur eines ihrer vergangenen 24 Premier-League-Heimspiele verloren. Liverpool (7) kassierte seine erste Saisonniederlage.

Die Tore erzielten Sergio Agüero (Argentinien/25.), Gabriel Jesus (45./53.) und der erst nach 56 Minuten eingewechselte Leroy Sané (77./90.).

Der Kantersieg war lange Zeit nicht absehbar. Liverpool brachte die Hausherren bei schnellen Gegenstößen oft in Bedrängnis, kassierte jedoch in der 24. Minute das 0:1 durch Aguero. Der Argentinier scorte nach Idealpass von Kevin de Bruyne und stieg mit seinem 124. Treffer zum erfolgreichsten nicht-europäischen Torschützen in Englands Eliteliga vor Dwight Yorke (123) auf.

Entschieden wurde die Partie aber erst kurz vor der Pause. Nach dem Rot gegen Mané fiel tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach Maßflanke von De Bruyne das 2:0 von Gabriel Jesus. (sid, APA – 9.9. 2017)