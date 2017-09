Argentinien nötigt Neuseeland zur Arbeit

Pumas schienen auf dem Weg zur Sensation, ehe ein Try von Neuling Fifita den Weltmeister auch im dritten Match der Rugby Championship auf die Siegerstraße brachte

New Plymouth – In typischer Manier antwortete Neuseelands Rugby-Nationalteam am Samstag auf eine forsche Kampfansage Argentiniens. Ein famoser Try durch Rookie-Flanker Vaea Fifita zum 22:22-Ausgleich in Unterzahl war der Auftakt zu einer dominanten letzten halben Stunde des Weltmeisters. Am Ende gewannen die Neuseeländer ihr drittes Spiel im Rugby Championship 2017 im Taranaki Regional Stadium von New Plymouth noch deutlich mit 39:22.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es so ausgesehen, als wären die Argentinier im ungastlichsten Umfeld der Rugby-Welt auf dem Weg zu einer Sensation – seit 2009 haben die Neuseeländer kein Heimspiel mehr verloren. Die Pumas, denen noch nie ein Erfolg über die All Blacks gelungen ist, führten zur Pause mit 16:15, nachdem Flyhalf Nicolas Sanchez in der Nachspielzeit ihr erster Try der Partie gelang (40+2).

Ein Penalty-Goal durch Emiliano Boffelli ließ den Vorsprung auf vier Punkte anwachsen, und als Beauden Barrett, der zuvor drei Conversion-Kicks in Folge neben die Torstangen gesetzt hatte, mit einer Gelben Karte für zehn Minuten auf die Strafbank geschickt wurde (50.) schien plötzlich alles möglich. Ein weiterer Penalty durch Sanchez schraubte den Score kurzzeitig auf 22:15 für die Gäste.

Doch dann schlug Fifita zu, der erstmals in der Anfangsformation der All Blacks stand. 35 Meter vor der Trylinie freigespielt übersprintete er die Verteidigungslinie der Argentinier – der Try brachte den haushohen Favoriten nicht nur zurück in Schlagdistanz. Wie so häufig der Fall, machte sich ab diesem Zeitpunkt die überlegene Klasse der Neuseeländer bemerkbar. Die bis dahin so couragiert auftretenden Argentinier waren nun mit Druck und Tempo des Gegners überfordert. "Das Tempo der All Blacks hat uns im Finish erledigt", sagte Scrumhalf Tomas Cubelli. Nach zwei glatten Niederlagen gegen Südafrika zog sein Team auch in der dritten Partie des jährlich ausgetragenen Kräftemessens der stärksten National-Auswahlen der Südhemispähre den Kürzeren. Als nächstes wartet Australien in Canberra.

Die All Blacks hingegen sorgten mit zwei weiteren Tries durch Damian McKenzie (63.) und Barrett (78.) noch für den erwarteten standesgemäßen Sieg. "Wir haben ordentlich arbeiten müssen, die Argentinier haben sich nicht versteckt", lobte Kapitän Kieran Read. Es sei aber erfreulich, wie seine Burschen drangeblieben seien. (Michael Robausch, 9.9. 2017)