MLB verlegt Baseball-Serie wegen "Irma" nach New York

Tampa Bay Rays müssen auf Heimvorteil verzichten

New York – Die Major League Baseball hat sich dazu entschieden, die bevorstehende Serie zwischen den Tampa Bay Rays und den New York Yankees nach New York zu verlegen. Grund für die Verlegung der drei-Spiele-Serie, die von Montag bis Mittwoch im Tropicana Field in St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida geplant war, ist Hurrikan "Irma".

Der Wirbelsturm wird laut Vorhersagen spätestens Sonntagmorgen das amerikanische Festland erreichen. Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde ist "Irma" ein Wirbelsturm der höchsten Kategorie. Wie die Profi-Liga am Freitag (Ortszeit) bekanntgab, wird ie Serie stattdessen in der Heimspielstätte der New York Mets ausgetragen, dem Citi Field.

"Für mich geht das in Ordnung", sagte Rays Trainer Kevin Cash. "Wir müssen da durch, einfach damit umgehen. Es ist nicht so wichtig. Wir (...) hoffen für das Beste in der Heimat". Nach Angaben des US-Sportsenders ESPN waren auch Chicago und Seattle als neutrale Austragungsorte im Gespräch. Erst vergangene Woche verlegte die Liga in Folge von Hurrikan "Harvey" die Serie zwischen den Houston Astros und Texas Rangers – die Serie wurde dann ausgerechnet im Tropicana Field abgehalten. (APA, 9.9. 2017)