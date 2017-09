Brasilianischer Ex-Minister mit 16 Millionen Dollar verhaftet

Geddel Vieira Lima, langjähriger Vertrauter von Präsident Temer, wegen Fluchtgefahr im Gefängnis

Brasilia – Ein früherer brasilianischer Minister ist verhaftet worden, weil bei ihm Geldkoffer mit 16 Millionen Dollar (13,3 Millionen Euro) gefunden wurden. Der 58-jährige Geddel Vieira Lima, ein langjähriger Vertrauter von Präsident Michel Temer, wurde wegen Fluchtgefahr festgenommen und am Freitag ins Gefängnis gebracht, wie die Behörden mitteilte.

Vieira Lima stand ohnehin schon unter Hausarrest. Die Gelder waren bei einer Hausdurchsuchung in der nördlichen Stadt Salvador beschlagnahmt worden. Die Banknoten waren in Koffern und Schachteln verstaut, an ihnen wurden Fingerabdrücke des Ex-Ministers nachgewiesen.

Auch Ex-Präsidenten angeklagt

In Brasilien laufen derzeit weitverzweigte Ermittlungen in der Affäre um den staatlichen Erdölkonzern Petrobras. Gegen die Ex-Präsidenten Dilma Rousseff und Luiz Inacio Lula da Silva wurde Anklage wegen Veruntreuung erhoben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

In den Skandal sind zahlreiche Geschäftsleute und Politiker verschiedener Parteien verwickelt. Petrobras soll zu überteuerten Bedingungen Aufträge an Baukonzerne und andere Firmen vergeben haben; diese wiederum zahlten Bestechungsgelder an Politiker und Parteien. (red, APA, AFP, 8.9.2017)