Morgen-Update für Samstag, den 9.9.2017: Hurrikan Irma, Russland-Sanktionen, Seisenbacher und eine Software, die sexuelle Orientierung erkennt

Guten Morgen aus der Redaktion! Hier die wichtigsten Nachrichten für Sie zusammengefasst

[Inland] Wir haben Doskozil und Kurz zu Einwanderung interviewt.

[International] Merkel ist grundsätzlich für Aufhebung der Russland-Sanktionen.

Irma verwüstet Karibik, Florida wappnet sich für "extrem gefährlichen" Hurrikan.

[Panorama] Sobotka muss zu Wörthersee-Unfall Rede und Antwort stehen.

Peter Seisenbacher aus Auslieferungshaft in Ukraine entlassen.

[Wissenschaft] Eine Software kann anhand des Gesichts erkennen, welche sexuelle Orientierung man hat.

[Wetter] Im Osten Österreichs ist’s heute recht schön, im Westen schirch, das ist die kurze Version. Mehr auf http://derStandard.at/Wetter.

[Zum Tag] Am 9. September 1976 begann das ZDF mit der Ausstrahlung der Zeichentrickserie "Die Biene Maja". In Österreich war die Sendung erstmals am 19. September desselben Jahres zu sehen: http://dst.at/NzYwNjg1