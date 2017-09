Peter Seisenbacher aus Auslieferungshaft in Ukraine entlassen

Olympiasieger wurde Anfang August in Kiew wegen Missbrauchsvorwürfen verhaftet

Kiew – Peter Seisenbacher, dem mehrfacher sexueller Missbrauch Unmündiger vorgeworfen wird, wurde am Freitag in Kiew aus der Auslieferungshaft entlassen. Das berichtet krone.at. Der Judoka und Olympiasieger warte demnach das weitere Verfahren ab.

Seisenbacher soll sich als Trainer in einem Wiener Judoverein an zwei Mädchen vergangen haben. Dafür sieht das Strafgesetzbuch einen Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren vor. Der Ex-Spitzensportler war am 19. Dezember 2016 unentschuldigt nicht zu seiner Verhandlung im Wiener Landesgericht erschienen, wo er sich vor einem Schöffensenat verantworten hätte müssen.

Über Antrag der Staatsanwaltschaft war schon wenige Stunden nach dem geplatzten Prozess eine Festnahmeanordnung aus dem Haftgrund der Fluchtgefahr ergangen. In Verbindung damit wurde ein Haftbefehl erlassen. Seisenbacher hat sich zu den Anschuldigungen bisher nicht öffentlich geäußert. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Anfang August wurde Seisenbacher in Kiew festgenommen. Das Kiewer Bezirksgericht verhängte am 2. August eine 40-tägige Auslieferungshaft. (red, 8.9.2017)