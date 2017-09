TV- und Radiotipps für Sonntag, 10. September

Erlebnis Bühne: Luciano forever!, Im Zentrum: Die Angst vor der Bombe, Gravity, Die Weltherrschaft

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Zu Gast ist Gerhart Holzinger. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs geht nach neun Jahren in dieser Position in Pension. Die Fragen stellen Petra Stuiber (der STANDARD) und Simone Stribl (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis 1) Metropolenreport: Malmö – Stadt voller Kontraste. 2) Regisseur Kirill Serebrennikow festgenommen. 3) Gigantische Kunstrettungsaktion nach Erdbeben in Italien. 4) Der Klarinettist David Orlowsky brilliert nun in der Klassik. 5) Art Space Samos – beeindruckender Ort für zeitgenössische Kunst. 6) Bundestagswahlkampf in Deutschland – Wie denken Kulturschaffende darüber? Bis 17.30, Arte

19.10 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Luciano forever! Zum zehnten Todestag des Ausnahmetenors Luciano Pavarotti: ein Zusammenschnitt verschiedener Dokumentationen, Features und Konzertmitschnitte. Im Anschluss (20.15 Uhr): Puccinis La Bohéme mit Pavarotti, Mirella Freni, Sandro Pacetti, Gino Quilico, Nicolai Ghiaurov, Stephen Dickson in der San Francisco Opera, aufgenommen 1988. Dirigent: Tiziano Severini, Regie: Francesca Zambello. Bis 22.15, ORF 3

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Mein Befinden ist gut, nur zeitlich sehr begrenzt Filmemacherin Sybille Bauer dokumentiert die Lücke, die ihr verstorbener Vater in ihrem Leben hinterlassen hat. Sie tut das mithilfe der Notizen zu seinem Befinden, die er in den vier Jahren seiner Erkrankung in einem kleinen Heft festhielt. Die Regisseurin ist zu Gast bei Robert Buchschwenter im Studio. Im Anschluss: Johannes Gierlingers Reisefilm The fortune you seek is in another cookie (21.10 Uhr). Bis 23.00, Okto

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Wolfgang Schäuble trifft Cem Özdemir – Wie viel Grün steckt in Schwarz? In einigen deutschen Landesregierungen arbeiten die Grünen bereits mit der CDU zusammen. Im Studio bei Anne Will erarbeiten Cem Özdemir (Parteivorsitzender und Spitzenkandidat Bündnis90 / Die Grünen) und Wolfgang Schäuble (Bundesfinanzminister, CDU) Gemeinsames und Unterschiede der Parteien. Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Die Angst vor der Bombe – Donald Trump und Kim Jong-un. Wie real ist die atomare Bedrohung? Bei Claudia Reiterer diskutieren: Rüdiger Frank (Ostasienwissenschafter, Schwerpunkt Nordkorea, Uni Wien), Reinhard Heinisch (Politikwissenschafter, USA-Experte, Uni Salzburg), Gerhard Mangott (Politikwissenschafter für Internationale Beziehungen, Uni Innsbruck), Sung-Hyung Cho (Koreanische Dokumentarfilmerin) und Raimund Löw (ehemaliger China-Korrespondent, ORF). Bis 23.05, ORF 2

23.00 RAUMFAHRT

Gravity (USA/GB 2013, Alfonso Cuarón) George Clooney und Sandra Bullock schweben nach einem Unfall ihres Spaceshuttles in der Schwerelosigkeit und versuchen, auf eigene Faust nach Hause zu kommen. Der Film wurde fast komplett im Rechner realisiert. Für die erstaunliche Kunst aus der Konserve gab es sieben Oscars. Bis 0.45, Prosieben

23.05 DOKUMENTARFILM

Die Weltherrschaft Der Anschlag aufs World Trade Center? Von der US-Regierung geplant. Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel? Spuren chemischer Manipulation der Bevölkerung. Der menschengemachte Klimawandel? Eine Lüge. Verschwörungstheorien sind beliebt und erfolgreich. Der Film von Fritz Ofner zeigt, wie sie entstehen, verbreitet werden und wie man damit umgehen kann. Bis 0.15, ORF 2

23.05 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperament aus Venedig (zu den dortigen Filmfestspielen) und München (zum dortigen ARD-Musikwettbewerb): 1) Human Flow – Dokumentarfilm von Ai Weiwei. 2) Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – Martin McDonagh. 3) The Insult – Ziad Doueiri. 4) Mother! - Daren Aronofsky. 5) Suburbicon – George Clooney. 6) The Leisure Seeker – Paolo Virzi. 7) Mektoub, my love: Canto uno. 8) This is Congo – Dokumentarfilm von Daniel McCabe. 9) My Generation – David Batty. 10) "ttt-extra": Marathon der Spitzentöne. Bis 23.50, ARD