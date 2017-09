TV- und Radiotipps für Samstag, 9. September

Lianenschwingen mit "Tarzan", Familienfeier mit "Der Pate 2", Klaustrophobie mit "Panic Room"

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt 1) Ungleichbehandlung durch Krankenkassen. 2) Keine Assistenz für Manuel: Der 24-Jährige braucht persönliche Betreuung, doch das Sozialreferat lehnt ab. 3) Hunderte Mieter von Parzellen am Dürrsee sind mit vervielfachten Mietpreisen konfrontiert.

Bis 18.20, ORF 2

20.15 LIANENSCHWUNG

Tarzan (USA 1999, Kevin Lima, Chris Buck) Menschenbaby Tarzan wird von Gorillas adoptiert und wächst in der Affengruppe auf. Als er im jungen Erwachsenenalter auf andere Menschen trifft, stellt das die Beziehung zur Adoptivfamilie auf die Probe – zumal Heteronormativitäts-Rolemodel Tarzan sich natürlich in einen weiblichen Menschen (Jane) zu verlieben hat. Großartige Zeichentrick-Adaption des oft verfilmten Romanstoffs aus dem Hause Disney. Und Phil Collins singt auf Deutsch.

Bis 21.55, Disney Channel

21.45 GELBSTICH

Die besondere Wissenschaft vom Urin 38.000 Liter Urin produziert jeder Mensch etwa in seinem Leben. Naheliegend also, dass die flüssige Ausscheidung in etlichen Gebieten nützlich eingesetzt wird: etwa zur Produktion von Urokinase, einem Medikament, das Blutgerinnsel auflöst. Aber auch als Energieträger, Rohstoff oder Dünger wird Urin eingesetzt.

Bis 22.40, Arte

22.00 FAMILIE

Der Pate 2 (The Godfather 2, USA 1974, Francis Ford Coppola) Die Fortsetzung des Neoklassikers – und analytischer, genauer und weniger spekulativ als der (brillante) Vorgänger. Im Mittelpunkt: die Festigung des mafiosen Corleone-Unternehmens zum "normalen", einträglichen Wirtschaftsbetrieb, samt Konnex zur obersten politischen Ebene. Fantastische Schauspielerei: Al Pacino, Lee Strasberg, Robert Duvall und der viel zu früh verstorbene John Cazale.

Bis 1.15, 3sat

22.15 ANGST

Panic Room (USA 2002, David Fincher) Jodie Foster flüchtet in ihren Hightech-Bunker, die Bösewichte unter der Leitung von Forest Whitaker haben es aber auf das viele Geld, das im Schutzraum lagert, abgesehen. Das jugendliche Töchterchen gab damals Kristen Stewart. Spannend. Ein bemerkenswerter Film über Kontrolle, Verlust und Verfolgungswahn im Amerika nach der Jahrtausendwende – das von David Koepp verfasste Drehbuch atmet hörbar vor lauter Angst vor dem Terror.

Bis 0.15, Servus TV

kilkenny1978

23.10 ENDZEIT

I am Legend (USA 2007, Francis Lawrence) Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt für Entsetzen: Es verwandelt Menschen in blutdürstige Zombie-Vampire. Robert Neville (Will Smith) ist als einer von wenigen gegen das Virus immun. Er versucht, ein Gegenmittel zu finden. Das menschenleere Manhattan bietet eine schöne Kulisse.

Bis 1.00, Puls 4

1.10 WESTERN

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Am Tag seiner Hochzeit wird US-Marshall Kane (Gary Cooper) zu einer Gewissensentscheidung gezwungen: Ein Gangster dürstet nach Rache. Kanes Braut, eine Quäkerin (Grace Kelly), verabscheut Gewalt. Fred Zinnemanns psychologischer Western bereicherte das Genre nicht nur um dramaturgische Raffinessen, sondern verschärfte auch die moralischen Aspekte der Fabel. Die Botschaft des Films, dass der Tapfere im Dienst einer guten Sache nicht verloren sei, kann auch als Warnung vor dem Verfall demokratischer Tugenden verstanden werden.

Bis 2.30, RBB