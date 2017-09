Opfermythen in Zentraleuropa – Digitalisierung in der Produktion – Potenzielle Geldgeber

Opfermythen in Zentraleuropa: Bei einer Tagung an der Akademie der Wissenschaften in Wien von 7. bis 9. September wird die Bedeutung von Opfermythen für zentraleuropäische Identitäten in den Blick genommen – im Kollegium Hungaricum, Hollandstraße 4.

Digitalisierung in der Produktion: Eine Tagung an der Fachhochschule Vorarlberg in Dornbirn am 7. 9. ist dem Thema "Digitalisierung in der Produktentwicklung und Herstellung" gewidmet. Keynote-Speaker ist Jörg W. Fischer, Professor an der Hochschule für Technik und Wissenschaft in Karlsruhe.

Potenzielle Geldgeber: Bei der "Idea meets money" -Pitching-Veranstaltung der Technologieagentur Tecnet des Landes Niederösterreich können Start-up-Teams ihre Projekte vor potenziellen Investoren präsentieren – am 14. September ab 18 Uhr in der Birkengasse 53 in St. Pölten.

(6.9.2017)