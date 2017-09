IBM Österreich mit neuer Chefin

Tatjana Oppitz geht nach 29 Jahren im Konzern

Bei IBM Österreich gibt es am 1. Oktober 2017 einen Wechsel in der Geschäftsführung. Die derzeitige Chefin Tatjana Oppitz übergibt dann an Patricia Neumann, teilte das Unternehmen am Freitag per Aussendung mit.

Seit 22 Jahren im Konzern

Zuletzt war die Mutter zweier Kinder und WU-Absolventin Vice President für das IBM Systems Hardware Sales-Team in der Region DACH. Neumann arbeitet seit 22 Jahren für den US-IT-Konzern, Oppitz verlässt diesen nach 29 Jahren auf eigenen Wunsch. (APA, 8.9.2017)