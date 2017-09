Wiener Reumannplatz wird ab Ende 2018 umgestaltet

Stadt sammelt Anregungen der Bürger – Gestaltungskonzept wird im Winter präsentiert

Wien – Der Reumannplatz im zehnten Wiener Bezirk soll umgestaltet werden. In die Planung zur Attraktivierung des Platzes, an dem bis Anfang September die U-Bahn-Linie U1 endete, werden die Bürger eingebunden – ab diesem Freitag werden Wünsche und Anregungen der Bezirksbewohner gesammelt, teilte das Büro von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) mit. Der Umbau beginnt Ende 2018.

Durch die Verlängerung der U1 bis Oberlaa entstehe Raum für andere Nutzungen, wird die Neugestaltung begründet. Die Straßenbahnlinie 67 fährt nun nicht mehr über den Platz, dessen Bedeutung als Umsteigeknoten habe sich verringert. Daher habe die MA 19 (Architektur und Stadtgestaltung) das Planungsbüro Tilia beauftragt, einen Beteiligungsprozess durchzuführen und die Ergebnisse in ein Gestaltungskonzept einzuarbeiten, das im Winter präsentiert werden soll.

"Planungscafé" am 23. September

"Dieses Projekt ist besonders, da die Ideen und Wünsche die Basis für die weiteren Planungen sind und am Anfang des Projekts stehen. Die Bürgerinnen und Bürger planen gemeinsam den neuen Reumannplatz", sagt Vassilakou. Am 23. September findet ein Planungscafé am Reumannplatz statt, bei dem Interessierte bei Mitmachstationen ihre Anliegen und Ideen einbringen können. (APA, 8.9.2017)