Nachwachsende Rohstoffe: Dicht mit Hanf

foto: redl

Haugsdorf/Hanfthal/Wien – Kaum einer anderen Pflanze kann man im wahrsten Sinne des Wortes so beim Wachsen zusehen wie dem Hanf. An einem Tag schießt das Gewächs um bis zu zehn Zentimeter in die Höhe. Das und mehr machen die mit Vorurteilen behaftete Pflanze attraktiv für diverse Nutzungen. Eine davon ist der Einsatz als Dämmstoff. Dafür werden die Stämme der Hanfpflanzen eingesetzt, die mitunter so dick werden können wie ein kleiner Baum und aus Hanffasern und holzigen Teilen, den sogenannten Schäben, bestehen.