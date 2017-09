Verantwortungsvoll genießen: Brau Union Österreich unterstützt Top-Lehrlings-Wettbewerb Amuse Bouche

Die Brau Union Österreich unterstützt den 10. Wettkampf der Top-Lehrlinge von Amuse Bouche als Sponsor zu den Themen Bierkultur und verantwortungsvoller Genuss.

Bereits zum zehnten Mal entsenden ausgewählte Spitzenhotels aus ganz Österreich ihre Top-Lehrlinge zum Team-Wettkampf von Amuse Bouche. Die Teams, bestehend jeweils aus einem Koch- und einem Service-Lehrling, zeigten ihr Können in der Vorausscheidung am 30. August und wurden von einer unabhängigen Experten-Fachjury aus Gastronomie und Hotellerie bewertet.

Die Besten der Besten

Für die Teilnahme am großen Finale am 17. Oktober haben sich die kulinarischen Nachwuchsstars der Spitzenhotels Imperial, Bristol, Hotel Sacher Wien, Grand Hotel Wien und aus den Bundesländern Werzer‘s Hotel Resort Pörtschach, Hotel Schloss Fuschl, SPA Resort Therme Geinberg, Hotel & SPA Klosterbräu qualifiziert. Die Lehrlinge absolvierten verschiedene Wettkampf-Stationen, um ihre Fähigkeiten und ihr Wissen in den unterschiedlichsten Bereichen unter Beweis zu stellen. So gehörten neben Kreationen aus der Küche auch Aufgaben zu den Themen Wein, Sekt, Kaffee, Tischkultur und Bier zu den Herausforderungen des Elite-Nachwuchses.

Brau Union Österreich unterstützt Gastronomienachwuchs

Die Brau Union Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, Österreich zum Land mit der besten Bierkultur Europas zu machen. Dazu gehört auch, nachhaltige Partnerschaften und Vernetzung mit unseren Kunden in der Gastronomie einzugehen, um die Lehrlingsförderung aktiv zu forcieren. „Mit unserem Engagement für Amuse Bouche möchten wir dem Gastro-Nachwuchs Bierkultur näherbringen, mit Know-how unterstützen und gleichzeitig den verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Alkohol in all seinen Facetten vermitteln“, erklärt Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl die Kooperation mit Amuse Bouche.

Mit der Marke Zipfer unterstützt die Brau Union Österreich den Bewerb auch als Sponsor und stellte die Wettkampfstation „Das perfekt gezapfte Bier“. Drei Gläser heller Freude mussten innerhalb der vorgegebenen Zeit perfekt gezapft werden – gewertet wurde die korrekte Gläserhaltung, die perfekte Haubenqualität sowie theoretisches Fachwissen. Top-Lehrling Jennifer Gruschinski, Hotel-und Gastgewerbeassistentin im Hotel & Spa Klosterbräu in Seefeld in Tirol, zeigte eine herausragende Leistung und beeindruckte die strenge Jury mit ihrer Bierkompetenz. Die 20-Jährige freute sich über ihre Auszeichnung: „Alle haben tolle Leistungen gebracht, deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute gewonnen habe. Das intensive Training und Lernen hat sich ausgezahlt. Der Wettbewerb gehört zu den ersten Schritten auf meinem eigenen Karriereweg!“ Der Anerkennungspreis für das perfekt gezapfte Bier von Sponsor Zipfer wurde zum zweiten Mal vergeben, auch 2016 konnte schon ein Tiroler überzeugen.

Gabriela Maria Straka, Diplom-Biersommelière und Leiterin der Unternehmenskommunikation & CSR in der Brau Union Österreich, fungierte als Fachjurorin der Wettkampf-Station und freut sich über so viel Bierkompetenz der Gastro-Talente: „Das Thema Bierkultur wird in der Gastronomie immer wichtiger, die Gäste erwarten perfekten Bierservice: Angefangen bei kompetenter Beratung über die Hygiene der Schankanlage über die richtige Trinktemperatur und das passende Glas bis hin zur perfekt gezapften Schaumkrone muss alles stimmen. Daher war es schön zu sehen, dass die Gastronomen von morgen schon heute fundierte Bierkompetenz haben – die meisten gezapften Biere waren sehr nahe an der Perfektion.“

Gelebte Verantwortung

Bier ist mehr als nur ein Getränk – Bier ist ein wichtiger Teil der Lebenskultur. Als größtes Brauereiunternehmen Österreichs ist es für die Brau Union Österreich selbstverständlich, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. „Neben der Produktion von alkoholreduzierten und -freien Bieren, initiiert die Brau Union Österreich vielfältige CSR-Projekte zum verantwortungsvollen Biergenuss. In diesem Zusammenhang setzen wir stark auf die Aufklärung und Prävention bei Jugendlichen“, erklärt Brau Union Österreich Generaldirektor Markus Liebl.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR bei der Brau Union Österreich, führt weiter aus: „Uns ist es besonders wichtig, Bewusstsein für den eigenen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu schaffen. Aber es geht auch darum, die Lehrlinge im Hinblick auf ihre Gäste zu sensibilisieren und zu vermitteln, dass es viele alkoholfreie Alternativen gibt, die ebenso gut schmecken und kreativ eingesetzt werden können, auch für Cocktails und Co.“

Nicht zuletzt forciert die Brau Union Österreich mit ihren Marken den alkoholfreien Bereich – vom Gösser NaturGold über das Zipfer Hell Alkoholfrei bis hin zum Edelweiss Alkoholfrei wird für jeden Geschmack eine Alternative ohne Alkohol geboten. Auch im Bereich der Biermischgetränke wird das Angebot laufend erweitert – so überzeugen das Gösser Kracherl in den Geschmacksrichtungen Zitrone und Holunder, der Puntigamer Frei Radler mit Grapefruit-Geschmack und die neue Hopfenlimonade Zipfer Hops durch erfrischende Leichtigkeit.

Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit vierzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Zusätzlich vertreibt die Brau Union Österreich seit April 2015 die Cider-Marke Strongbow in Österreich und bringt 2017 mit Stibitzer einen Cider aus 100% österreichischen Äpfeln auf den Markt. Das Unternehmen steht sowohl für internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Affligem, als auch für nationale Top-Marken wie Gösser oder Zipfer und für regionale Marken wie Puntigamer, Kaiser, Schwechater, Schladminger, Reininghaus oder Wieselburger. Die Weizenbiermarke Edelweiss, die alkoholfreie Marke Schlossgold und die Biere der Spezialitäten-Manufaktur Hofbräu Kaltenhausen runden das Sortiment ab. 2.300 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und 5 Mio. Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.