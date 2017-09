"The Witcher 3": 4K-Upgrade für PS4 Pro und Xbox One X angekündigt

Update für PS4 Pro soll bereits in wenigen Tagen erscheinen

CD Projekt Red will bereits "in eine paar Tagen" ein Grafik-Update für sein Hit-Rollenspiel "The Witcher 3" herausbringen, das das Spiel auf PS4-Pro-Konsolen in 4K-Auflösung erleben lässt. Dies gab der Hersteller in einem aktuellen Geschäftsbericht bekannt. Zudem werde auch für Microsofts im November erscheinende Konsole Xbox One X ein entsprechendes Update gegen Ende des Jahres veröffentlicht werden.

Vor knapp einem Jahr zum Start der PS4 Pro zeigte sich CD Projekt Red noch wenig interessiert an einer grafischen Erweiterung des Spiels. Nun dürften sich allerdings mittlerweile genügend PS4 Pros verkauft haben und die Aussicht auf die Xbox One X ebenfalls zuversichtlich stimmen, dass sich der zusätzliche Aufwand lohnt.

Genauere Details zu den kostenlosen Grafik-Upgrades sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. (red, 8.9.2017)