Rohingya: Laut Uno schon bis zu tausend Tote bei Kämpfen in Myanmar

Uno-Sonderberichterstatter: Großteil der Opfer aufseiten der Rohingya – Schon mehr als 270.000 Flüchtlinge

Rangun – Bei den Kämpfen in Myanmar (Burma) könnten nach Uno-Angaben bereits mehr als tausend Menschen getötet worden sein. Die meisten Todesopfer seien Mitglieder der muslimischen Rohingya-Minderheit, sagte der Uno-Sonderberichterstatter für die Menschenrechte in Myanmar, Yanghee Lee, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Zahl wäre doppelt so hoch wie die der Regierung.

Im westlichen Bundesstaat Rakhine liefern sich Armee und Rohingya-Rebellen derzeit schwere Kämpfe. Die Rohingya gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Weite Teile der buddhistischen Mehrheit in Myanmar betrachten sie als illegale, staatenlose Einwanderer aus Bangladesch, obwohl der überwiegende Teil der Rohingya schon seit Generationen in Myanmar lebt.

Viele sind in den vergangenen Jahren zum Ziel radikalbuddhistischer Milizen geworden, deren Vorfeldorganisationen auch großen Einfluss auf die Regierung ausüben. Im aktuellen Konflikt sind bereit mehr als 270.00 Menschen in Nachbarstaaten – insbesondere nach Bangladesch – geflohen, wie die Uno ebenfalls am Freitag mitteilte. Die Lager seien bereits an den Grenzen ihrer Kapazität angekommen.

Widerspruch von Aung San Suu Kyi

Die Regierung Myanmars spricht hingegen von Terrorismus. Sie wirft islamistischen Rohingya-Milizen vor, die Kämpfe begonnen zu haben. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die de facto die Regierung führt, sagte jüngst, bei Meldungen über die Gewalt in Myanmar handle es sich um Fehlinformationen.

Tatsächlich begannen die jüngsten Kämpfe offenbar nach Angriffen einer islamistischen Miliz auf Polizeitruppen. Die Gruppe gilt allerdings als relativ klein, ihre Mitgliederzahl wird mit einigen hundert angegeben. Extremistische Strömungen sind unter den Rohingya noch immer nicht weit verbreitet, haben allerdings in den vergangenen Jahren Zulauf erhalten.

In den vergangenen zwei Wochen flohen nach Uno-Angaben rund 164.000 Menschen, größtenteils Rohingya, vor den Kämpfen ins Nachbarland Bangladesch. (APA, red, 8.9.2017)